Vijf partijen onderhandelen over nieuw provinciebestuur zonder Forum

“Ik kijk ernaar uit om als formateur de gesprekken met de fractievoorzitters voort te zetten. Mijn doel is een brede coalitie die samen met inwoners, partners en de andere politieke partijen in de Provinciale Staten gaat werken aan de mooiste provincie van Nederland”, aldus Hermans-Vloedbeld, die vorige week als informateur deze combinatie had geadviseerd. Bij de provincie is de verwachting dat een nieuw college na het zomerreces kan worden gepresenteerd.

‘Er moet voorgang worden geboekt’

,,In de formatie zal voortgang moeten worden geboekt”, zegt fractievoorzitter van de VVD Zuid-Holland, Floor Vermeulen. Zijn partij werd na het Forum voor Democratie de grootste tijdens de afgelopen verkiezingen. Vermeulen benadrukt wel dat de fracties ook ‘een zorgvuldig proces’ willen doorlopen.

Hermans-Vloedbeld is de opvolger van Hans Wiegel, die vorige maand opstapte nadat een coalitie van FVD, VVD en CDA was mislukt omdat de laatste partij zich had teruggetrokken.

Op dit moment is Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester in Noordwijk. Eerder was ze burgemeester in Ouderkerk, Ridderkerk, Almelo en Oud-Beijerland.