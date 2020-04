Vijf verdachten aangehouden na vondst 1459 kilo cocaïne

video Jamai steunt ‘frontlinie’ met speciale orkestco­ver Avicii: ‘Heel veel respect’

18:52 Jamai Loman (33) heeft een bijzonder nummer opgenomen om mensen in de ‘frontlinie’ te steunen tijdens de coronacrisis. Samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest maakte hij op afstand een nieuwe versie van Avicii’s wereldhit Wake Me Up. In de clip houden de muzikanten briefjes omhoog voor bijvoorbeeld zorgpersoneel. ,,Ik hoop dat dit terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.’’