Vijf verdachten uit Den Haag en Rotterdam aangehouden na drugsvondst in bedrijfspand Bleiswijk

Man (33) neergesto­ken bij Eendrachts­plein, nog geen aanhoudin­gen verricht

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een steekpartij in de buurt van metrostation Eendrachtsplein in Rotterdam een 33-jarige man uit Spijkenisse gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het incident gebeurde rond middernacht.

10:44