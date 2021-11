Vijf vragen over hoofdpijndossier Feyenoord City: 'We moeten nu stoppen met deze flauwekul’

Eindelijk plek in woonzorg­com­plex voor Bertus, die al drie weken noodgedwon­gen in ziekenhuis ligt

Hij zit samen met zijn vrouw inmiddels al ruim drie weken in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, maar de 77-jarige Bertus Vos is dan eindelijk toch op weg naar een voor hem betere plek: het woonzorgcomplex Hoge Weide in Strijen. Zijn familie is blij met het nieuws.

9 november