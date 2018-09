Vijftig kilo lichter en een eigen album voor Rachel Kramer

Liedjes mogen opnemen in Amerika, maar daar snipverkouden op het vliegveld arriveren. Verhuizen naar Duitsland, maar daar vervolgens direct doodongelukkig worden. Ontslagen worden bij Villa Thalia vanwege overgewicht, uitgeschakeld worden in een vroege ronde van The Voice of Holland en worden voorgelogen door zakenlui uit de muziekindustrie. Ja, wat maakte de Rotterdamse zangeres Rachel Kramer eigenlijk níet mee sinds ze in 2001 doorbrak met de talentenjachtgroep K-otic?