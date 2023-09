Vijftig Rotterdammers maken kans op vijf miljoen euro met deelname aan Miljoenenjacht

Sinds kort mogen twee ogen op 1 dag geopereerd worden in Nederland, in dit ziekenhuis kan dat

Je zal het maar hebben: staar aan beide ogen. Dat betekent in de regel twee keer naar het ziekenhuis voor een operatie met alle voorbereidingen die daar bij om de hoek komen kijken. Niet in het ‘IJsselland’ in Capelle aan den IJssel. Daar helpen ze je in één klap van het probleem aan beide ogen af.