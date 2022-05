Vincent is gek van Feyenoord, net zoals z'n hond: als enige zwaaide hij vanmorgen de bus uit

Het is lang stil bij Trainingscomplex 1908, waar de spelers van Feyenoord in de bussen stappen om naar het vliegveld te gaan. Het regent dan ook niet een beetje: wie uit de auto stapt, is meteen van top tot teen doorweekt. Toch is er op de verslaggever van deze krant en de fotograaf na nóg iemand die staat te wachten tot de bus voorbijkomt. Vincent Flach is supporter in hart en nieren. Bovendien heeft-ie deze week vrij - deels vanwege z'n cluppie natuurlijk - en woont hij in de buurt. Dus even poolshoogte nemen, kan geen kwaad.