Vingers van slopers jeuken bij lege kantoren op bedrijventerrein: ‘Lekker rammen op stuk beton’

Vanaf begin januari 100 extra Oekraïense vluchtelin­gen in verbouwde opvangplek

De verbouwing van de opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in Rivium in Capelle aan den IJssel is vrijwel gereed. Vanaf begin januari kunnen 100 extra vluchtelingen uit het oorlogsgebied worden opgevangen, bovenop de 126 personen die hier al onderdak hebben gevonden.