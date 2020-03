Virologen Erasmus MC hebben idee waardoor corona zich sneller verspreidt dan andere virussen

‘Hier in Indonesië heb ik nergens last van. Waarom zou ik in het vliegtuig naar Nederland stappen?’

20:00 De Nederlandse ambassade in Indonesië roept Nederlanders die daar als toerist verblijven of er permanent wonen, in verband met het coronagevaar op zo snel mogelijk terug te keren. Schiedammer Edwin van der Hoeven (56) en Rotterdammer Remon Moerman (45), die er wonen en werken, weigeren op het advies in te gaan. ,,We voelen ons hier in Indonesië veiliger dan in Nederland.’’