Viroloog Ab Osterhaus: ‘Coronavirus kan bedreiging vormen voor het Eurovisie Songfestival’

Het coronavirus kan een bedreiging vormen voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus. Hij sluit niet uit dat het evenement niet door kan gaan als het virus zich verder verspreidt in Europa.

Als de verspreiding van het coronavirus over een paar maanden nog niet onder controle is, is het onverstandig om zoveel mensen uit de hele wereld in Rotterdam bij elkaar te brengen. ,,Je moet rekening houden met het scenario dat evenementen als het Eurovisie Songfestival niet door kunnen gaan, maar dat is afhankelijk van hoe het coronavirus zich de komende tijd ontwikkelt’’, aldus Osterhaus, die jarenlang voor het RIVM en het Erasmus MC werkte en zich bezighoudt met het voorkomen van infectieziekten die van dieren op mensen overgaan.

Op dit moment is het moeilijk om een voorspelling te doen over hoe het virus zich zal verspreiden. ,,Maar het ziet er niet erg hoopvol uit door de verschillende plaatsen waar het nu opduikt. De volgende stap is de verspreiding zo langzaam mogelijk te laten gaan.”

Het is waarschijnlijk dat ook Nederland te maken krijgt met coronabesmettingen. In Italië zijn inmiddels doden gevallen en zijn honderden mensen geïnfecteerd. Een oplossing lijkt nog ver weg. ,,Het kan nog steeds dat het virus uiteindelijk de kop wordt ingedrukt’’, zegt Osterhaus. ,,Bij Sars is dat gelukt, maar dat virus verspreidde zich minder snel.”

Volledig scherm Viroloog Ab Osterhaus. © Jan de Groen

Factoren

Hoe het virus zich verspreidt, hangt samen met een heleboel factoren. Zo kan het weer van invloed zijn. ,,Het coronavirus is mogelijk als een verkoudheidsvirus dat goed gedijt in de winter. Het kan zijn dat de verspreiding in de maand mei al is afgezwakt. Tegelijkertijd wordt het op het zuidelijk halfrond dan juist winter.”

Quote Er zijn iedere dag nieuwe ontwikke­lin­gen Woordvoerder RIVM Het Eurovisie Songfestival vindt in mei plaats. Ook tijdens de Marathon Rotterdam op 5 april worden duizenden mensen verwacht, onder wie veel buitenlanders. Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat er nu nog geen maatregelen genomen worden. ,,Er zijn iedere dag nieuwe ontwikkelingen. We zijn verre van zeker hoe het zich zal verspreiden.”

Het is nu bijvoorbeeld ook niet duidelijk hoeveel mensen wereldwijd met het coronavirus geïnfecteerd zijn zonder noemenswaardige symptomen gehad te hebben. Dat is volgens Osterhaus belangrijk om te weten. Er worden op dit moment bloedtesten ontwikkeld, zodat bij mensen getest kan worden of er antistoffen tegen het virus zijn aangemaakt. Dat geeft aan hoeveel mensen er al afweer tegen het virus hebben opgebouwd. De verspreiding en het aantal nieuwe gevallen in de komende maanden zullen van invloed zijn op grootschalige evenementen als de marathon en het songfestival. De organisatie van het songfestival staat in nauw contact met het RIVM en de GGD.