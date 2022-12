Visrestaurant helpt met tegoedbonnen voor gratis eten: ‘Niemand loopt ermee te koop als het tegenzit’

,,We hadden het een tijdje geleden met een aantal van onze aandeelhouders - ja, zo'n honderd eilanders zijn aandeelhouder - over de economische moeilijke tijden. Hoge energieprijzen, inflatie, armoede. Iedereen kende wel iemand uit de buurt die het nu zwaar heeft. Kunnen we niet een steentje bijdragen, was het toen. En dan niet door geld te doneren. Maar mensen helpen die financieel krap zitten en wat ook goed is voor de saamhorigheid, het contact tussen buren.’’

Dat werden de Voor Mekaar-vouchers, tegoedbonnen voor iets lekkers.

,,Ja, we hebben er 2000 euro voor opgehaald. We hebben vouchers voor een gratis warme drank, een warme daghap en een kop soep. Nu moeten we ervoor zorgen dat de vouchers bij de mensen terechtkomen die het kunnen gebruiken. En dat blijkt knap lastig. Niemand loopt ermee te koop als het tegenzit. Er is veel schaamte.’’

Dus?

,,We hopen op veel mond-tot-mondreclame. We zijn nog maar net begonnen, maar er zijn al verschillende vouchers ingeleverd. We hebben ook een stapeltje naar de Spar gebracht, bij de kassadame. Die kent iedereen en weet veel. We hebben haar gevraagd vouchers mee te geven aan mensen van wie zij weet dat het ze wel kunnen gebruiken. Ook via onze vrijwilligers worden ze verspreid over het Noordereiland. En ze liggen hier achter de bar. Kom gezellig met je buren een warme chocomel drinken of een hapje eten, zeg dat bij het afrekenen en dan verrekenen we dat met een voucher. Of weet je iemand: het is ook mooi om met kerst te geven...’’