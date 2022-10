Vitrinekasten met fossielen en overal opgezette dieren: dit huis lijkt op een klein natuurhistorisch museum

binnenkijken Arend woont in luxe penthouse in hartje Rotterdam: ‘Ik geniet elke ochtend van het prachtige uitzicht’

Arend Koster woont sinds een jaar in een luxe penthouse in de glazen City Building in het Laurenskwartier midden in het centrum van Rotterdam, zónder overbodige spullen. ‘Ik hou niet van een huis bomvol prullaria, of planten.’

10 september