Vlaardinger begint barbershop: De baard is helemaal terug

Als mannenkapper gaat Breedveld de laatste tijd als een komeet. Niet zo heel lang geleden volgde hij nog een opleiding bij meesterbarbier Joost Mulleman in Delft. En al in november opent hij de deuren van zijn eigen barbershop aan de Hoofdstraat 80 in Vlaardingen, De Baardaap.



Zo trots als een pauw vertelt Breedveld tijdens zijn pauze in het restaurant van Hotel New York in Rotterdam over zijn eigen zaak, die hij helemaal in z'n eentje gaat runnen. ,,Het pand ligt op vijf minuten lopen van mijn huis. Ik ben in deze wijk geboren en getogen. In de jaren 80 bruiste die straat. De mensen paradeerden daar, er zaten leuke winkeltjes. Het was een verlengstuk van het centrum. Ik hoop dat het er straks weer gaat leven. Er is veel geschiedenis in Vlaardingen, in de Hoogstraat was er altijd veel ambacht. Die hoop ik terug te brengen."



Een barbershop is anders dan een kapperszaak. Het is een mannending, vrouwen worden er bijvoorbeeld niet geknipt. Bovendien is er veel aandacht voor de baard, vandaar de naam De Baardaap.