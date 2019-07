Vlaardingse voorkomt op het nippertje dat haar hond wordt ontvoerd: ‘Give me your dog or I'll kill’

Nietsvermoedend liet de Vlaardingse Yvonne Ligteringen (47) in de nacht van donderdag op vrijdag haar Amerikaanse stafford Luna uit toen plotseling een wit busje stopte aan de Koninginnelaan. Volgens Ligteringen stapte een man uit die haar hond wilde afpakken. ,,Hij zei: Give me your dog, or I’ll kill .’’

Ligteringen kreeg – naar eigen zeggen – ‘een waas voor haar ogen'. ,,Ik schok enorm, er ging op dat moment zoveel door me heen.’’ In een reflex pakte ze haar wandelstok en gaf een enorme klap op het witte busje. ,,Ik riep keihard: You’re next!’’ Ook haar Luna (12) had door dat het foute boel was en begon gevaarlijk naar de man te grommen. De bedreiger stapte snel in het busje, waarna een andere man – de bestuurder – plankgas gaf.

Ligteringen kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd. Ze is vooral heel erg boos. ,,Het idee dat iemand mijn beestje wilde afpakken. Zoiets kun je je gewoon niet voorstellen. Luna is echt een schatje en heel aanhankelijk. Ze loopt altijd te kwispelen.’’

Vergrijp

De politie is direct ingeschakeld, maar kon nog geen volledige aangifte opnemen, stelt Ligteringen. ,,De omschrijving die ik van de dader gaf, is te summier. Ook heb ik maar een deel van het kenteken’’, vertelt de Vlaardingse. ,,Maar mochten ze alsnog iemand aanhouden voor een soortgelijk vergrijp, dan kan ik alsnog aangifte doen.’’ Ze heeft haar verhaal ook op Facebook gezet. Haar post werd duizenden keren gedeeld.

Bij het uitlaten is Ligteringen nog steeds gespannen. ,,Ik kijk constant over mijn schouder en houd krampachtig de lijn vast. Luna houdt mij constant in de gaten. Ze voelt dat er iets mis is met haar vrouwtje. Ik kan alleen maar hopen dat die lui snel worden gepakt.’’

Hondendieven

Hans Manse van de Dierenpolitie laat weten dat hij nog geen eerdere meldingen of aangiftes over soortgelijke hondendieven in witte busjes heeft gekregen. Toch is hij niet verbaasd over het verhaal van Yvonne Ligteringen. ,,Het komt vaker voor dat honden onder bedreiging worden weggenomen van hun baasje. Of de hond wordt gestolen terwijl hij aan een paal vastzit. Het gaat dan vaak om Amerikaanse staffords die als vechthonden worden ingezet‘’, zegt Manse. ,,Hondengevechten komen nog vaak voor en helaas krijgen we daar maar geen vinger achter.‘’