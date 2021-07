Vlag kan uit op het Rode Plein: Vladimir Poetin boekt overwinning op Rotterdamse wodkafabrikant

Column Dit was mijn eerste én laatste openbare dansje voorlopig, want niet alleen ik had na afloop een kater

10:00 Ook ik heb me laten gaan. Ik heb gedronken, gedanst, te dicht bij mensen gestaan. Na maanden op de bank te hebben doorgebracht, stond ik afgelopen weekend tussen de mensen in een café op de Witte de Withstraat. Trots ben ik er niet op. Integendeel. Nu zit ik weer thuis, in de stress, met mondkapjes en zelftesten in de aanslag.