Vliegtuigje komt naast landingsbaan terecht op Rotterdam The Hague Airport, piloot blijft ongedeerd

Verliefde stelletjes proberen nog snel een trouwdatum voor mei te prikken, want alles kan weer

We snakken naar lekker feesten. Zoveel is duidelijk voor de uitbaters van verschillende geliefde trouwlocaties in de Hoeksche Waard. Vanaf vrijdag zijn bijna alle coronarestricties verleden tijd. ,,Als mensen nog wat willen in het voorjaar of in de zomer moeten ze nú knopen doorhakken.’’

11:42