Vliegtuigspotters RTHA profiteren van wilde staking in België

Machinist pikt liftende zwaan op

13:16 Een zwaan heeft vandaag niet zijn vleugels uit hoeven slaan om in Rotterdam te komen. Een machinist zag het dier op het spoor bij de Moerdijkbrug zitten. Hij ging daarop in de remmen, haalde de ‘lifter’ van de rails en droeg hem op Rotterdam CS over aan agenten, die het dier hebben ondergebracht bij de dierenopvang.