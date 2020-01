Vlogger beklimt brug en geniet van Nationale Vuurwerk (maar de gemeente doet wel aangifte)

Drugsrij­der zonder rijbewijs toert met zoontje (10) door de stad in gammele auto

14:49 Een man heeft zijn auto moeten inleveren omdat hij zonder rijbewijs met zijn 10-jarige zoontje door Rotterdam aan het toeren was. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs was. Bovendien mankeerde er van alles aan zijn Skoda Citigo: de apk was verlopen, twee banden waren te glad en een koplamp was kapot.