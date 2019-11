Vlogger Enzo Knol raakt de sleutels van zijn roze Lamborghini kwijt in de chipsfabriek

Inmiddels is de video al ruim een half miljoen keer bekeken op YouTube. Bij Boerderij Chips genieten ze van de aandacht. ,,We zijn er heel trots op’’, vertelt René de Zeeuw, mede-eigenaar van Boerderij Chips. Hij vond het best spannend hoe zijn bedrijf in een vlog naar voren zou komen. ,,Toen de video online kwam, hebben we er met z’n allen naar gekeken. We vonden het geweldig.’’



In de video valt Knol van de ene in de andere verbazing over de Hoeksche Waard. Allereerst wanneer hij tol moet betalen om door de Kiltunnel te mogen rijden. ,,Wow, kan ik ook zo’n weg kopen? Dat ik iedereen laat betalen?’’ grapt de youtuber. Daarna vergaapt Knol zich aan pompoenen die langs de weg worden verkocht. ,,Dit is typisch iets voor mij’’, zegt de vlogger met een schubbige pompoen in z’n handen. ,,Ik moet hier gewoon stoppen en alles even aanraken.’’