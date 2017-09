Vluchtauto klapte na moord Basakçi bijna op bus van RET

Basakçi (42), Hellevoetse vader van twee dochters van 14 en 16 jaar, werd rond half elf op de Prins Hendrikkade op het Noordereiland geliquideerd . Hij zat op het terras van XO Food & Lounge toen er een auto aan kwam rijden en een man uitstapte. Hij liep op Basakçi af en schoot hem van dichtbij door zijn hoofd. De schutter stapte daarna weer in de auto, waarin volgens getuigen meerdere personen zaten. De auto verdween in de richting van de Nassaukade. Daar kon ternauwernood worden voorkomen dat de RET-bus en de vluchtauto, een witte VW Polo, met elkaar in botsing kwamen.

Het is voor de politie nog niet duidelijk of de schutter en zijn medeverdachten rennend op de vlucht zijn geslagen of zijn overgestapt in een andere auto. Daarom worden nog getuigen gezocht. De politie zoekt inzittenden van de bus, lijn 32 die richting Station Zuid reed en een man die op de Nassaukade met zijn hond liep. Op de Prins Hendrikkade hebben ten tijde van de moord een man met een hond en een vrouw met een kindje in een buggy staan praten. Ook met hen hoopt de politie in contact te kunnen komen.