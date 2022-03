Vluchtelingen opgevangen in oude gemeentehuis Lekkerkerk

VIDEO/UPDATE Juichende Simons: ‘We zijn de grootste, we blijven de grootste’

Leefbaar Rotterdam is de allergrootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen met opnieuw elf zetels. Een juichende lijsttrekker Robert Simons: ,,We zijn de grootste, we blijven de grootste”. De opkomst in Rotterdam was historisch laag en bleef onder de veertig procent steken.

17 maart