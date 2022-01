Vluchtende winkeldieven crashen met baby: ‘Dat arme kind huilde de hele tijd’

RAADPLAAT Heel wat Rotterdam­mers zijn hier binnen geweest: waar stond dit pand en wat kwam u doen?

Ja mensen, waar blijft de tijd? We zijn inmiddels twee, misschien wel drie wederopbouwgolven verder, maar dit is er eentje uit de eerste. Een fraai pand, met een guitig raampje aan de zijkant, en een plek waar heel wat Rotterdammers over de vloer zijn geweest. Afijn, komt u maar op met uw herinneringen: wat is dit, wáár stond dit pand en wat kwam u hier precies doen?

