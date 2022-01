Vluchtende winkeldieven crashen met baby, Sabina (36) schrikt zich rot: ‘Dat kind was helemaal bleek’

ROTTERDAM VAN TOEN Bij de bar kreeg de 14-jarige Theo zijn eerste rum-cola (en vervolgens op zijn donder van de groente­boer)

Zo, die raadplaat van vorige week heeft wat teweeg gebracht, zeg! Alsof we de eerste beelden lieten zien van de peperdure ruimtetelescoop die onlangs het heelal is ingeschoten. Nou, laat dat ding maar 180 graden draaien, en kiekjes maken van Rotterdam, daar in de verte op dat blauwe planeetje bij de zon. Is veel mooier dan een of ander zwart gat, en staat bovendien garant voor karrenvrachten aan reacties op zo'n plaatje.

29 januari