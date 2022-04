Voerverbod voor eendjes valt niet overal goed: ‘Van rat op twee poten heb je meer last’

Voor het appartement van Hennie Tabbernee (80) aan de Noordsingel, op de grens van het Oude Noorden en de Agniesebuurt, staat een broodcontainer. Voor brood dat bij huishoudens over is en dat dan dus niet uit gemakzucht of ‘dierenliefde’ aan de eenden en vogels wordt gevoerd. Want - zo is de gemeentelijke gedachte - brood, en dan met name het zoutgehalte ervan, is slecht voor eenden en vogels en voedselresten trekt ratten aan.