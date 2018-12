Voetbalclub RVVH: ‘Slachtoffer steekpartij club Vibes is bij kennis’

Steekpartij Dramatisch einde na mooie uit­gaansnacht: slachtof­fer nog in kritieke toestand

10:14 Een gezellig avondje stappen eindigt zaterdag voor een groep vrienden uit Ridderkerk en omgeving in een groot drama. Zonder aanwijsbare aanleiding worden zij op de stoep van Club Vibes in het Rotterdamse centrum aangevallen. Een 22-jarige vriend raakt levensgevaarlijk gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie zoekt nog verdachten.