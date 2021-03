‘Voetbalclubhopper’ Wiljan Vloet vertrekt bij de Roparun: ‘Ik wilde hier echt mijn pensioen halen’

Rotterdam­mer gewond bij steekpar­tij Laanzicht­straat; politie zoekt dader(s)

9 maart In de Laanzichtstraat in Rotterdam is dinsdagavond een Rotterdammer gewond geraakt bij een steekpartij. De politie is op zoek naar de dader of daders. Het slachtoffer werd in een woning aangetroffen en is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar.