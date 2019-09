Voetballer Clyde (48) en zijn teamgenoten overmeesteren overvaller tankstation. ‘Ik had sigaretten nodig. Die heb ik nu nog steeds niet...’

Rond 17.30 uur sprong een man over de balie in een poging het benzinestation aan de Prinsenlaan te beroven. Bij die onbesuisde actie raakte de medewerkster van het tankstation licht gewond. Op het moment dat de overvaller er vandoor wilde gaan, raakte hij echter bekneld tussen de schuifdeuren van het pand.

Precies op dat moment kwam Clyde Vaanhol (48) aangelopen. Hij had net met zijn team van voetbalvereniging Zwarte Pijl een wedstrijd achter de rug en was er in de kleedkamer achter gekomen dat zijn sigaretten op waren. ,,Die wilde ik halen. Maar toen ik naar binnen wilde lopen zag ik dat de medewerkster overstuur was en er een man tussen de schuifdeur vast zat’’, zegt hij.

De man was gewond en kreeg de schuifdeuren die hen beknelde niet uit elkaar. ,,Hij was niet sterk genoeg en gewond en vroeg me of ik hem wilde helpen om weg te komen. Een bijzonder voorstel. Want ik ken die man ook niet eens’’, lacht de voetballer, die het resoluut weigerde en besloot zijn teamgenoten te halen. Met twintig man keerden ze terug naar het tankstation. ,,De overvaller had de deuren een klein beetje uit elkaar gekregen en probeerde toch nog weg te komen. We konden hem nog net stoppen en hebben met hem gewacht tot de politie kwam.’’

Volledig scherm De verdachte overvaller werd in het tankstation vastgehouden tot de politie arriveerde. © Media TV

De politie roemt de handelswijze van de Rotterdamse amateurvoetballers. ,,Hulde voor deze jongens. Niet alleen hebben ze - hopelijk - op het voetbalveld het verschil gemaakt, maar ook in de maatschappij!’’, zegt een woordvoerder.