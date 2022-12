Voetganger overleden na aanrijding met vrachtwagen op de Maasvlakte

Man reed rioolmede­wer­ker aan die als pop door de lucht vloog: ‘Ik was in slaap gevallen’

Verdachte Edison W. (27) die op 25 augustus in Rijswijk een ernstig ongeval veroorzaakte, is iemand die kennelijk hardnekkig zonder rijbewijs door blijft rijden. Hij deed dat laatste eerder al in 2017, 2018 en 2021.

7 december