Voetgangster gewond bij aanrijding met auto in Rotterdam

Rust in winkel­straat? Nee hoor, sluipver­keer en dalende omzet door eenrich­tings­ver­keer ‘Zwart Jan’

Brillenwinkels kunnen prima zakendoen in Rotterdam-Noord. Bijna niemand ziet namelijk de borden die aangeven dat er sinds 14 februari eenrichtingsverkeer geldt in de Zwart Janstraat. Het is vooralsnog chaos troef in de lange en drukke winkelstraat.

24 februari