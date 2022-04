Volgens deze pioniers speelt 'onkruid uit de zee' straks een grote rol in ons leven: 'Zeewier is de toekomst’

Belgisch supermarkt­con­cern ziet heil in Schiedams zeewierbe­drijf

Het Belgische Colruyt heeft volop vertrouwen in het Nederlandse zeewierbedrijf The Seaweed Company. Het supermarktconcern was in een nieuwe investeringsronde van het jonge Schiedamse bedrijf een van de grootste geldschieters.

31 maart