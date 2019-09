Volgens magazine Time Out is Katendrecht één van de leukste wijken ter wereld

Volgens het toonaangevende Britse tijdschrift Time Out , dat reistips publiceert over bijna alle steden ter wereld, is het Rotterdamse Katendrecht één van de leukste wijken ter wereld. De Kaap heeft plek 26 veroverd in de top 50. Opvallend: het is de enige Nederlandse wijk die de lijst heeft gehaald!

Bouwprojecten, hippe cafés, de Fenix Food Factory, een volle kade in de zomers en zóveel mensen die er een stekje proberen te bemachtigen: Katendrecht heeft het. En dat is Time Out niet ontgaan. ,,Vroeger de Chinatown van de stad en de trekpleister van zeilers, schurken en ‘dames van de nacht’. Maar nu is dit schiereiland aan de zuidelijke oever van de Nieuwe Maas het hipste, levendigste deel van de stad geworden zonder zijn ruwe charme te verliezen’’, bejubelt Time Out de Rotterdamse wijk. ,,Jonge stellen en kosmopolieten komen samen rond de cute restaurants en coole bars van het Deliplein, kijken een show in het Walhalla Theater of wandelen gewoon langs de waterkant met uitzicht op de prominente skyline van de naburige Kop van Zuid.’’

Nigeria

Tips voor een hapje te eten, een drankje te doen én een slaapplek worden ook nog gegeven. De Maasstad moet vijfentwintig wijken voor zich dulden. De top drie wordt gevuld door de wijk Onikan in het Nigeriaanse Lagos, Shimokitazawa in Tokyo. De lijstaanvoerder is de wijk Arroios in het Portugese Lissabon.