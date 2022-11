Volkslied van Rotterdam-Zuid: ‘Het is een nummer waarop je met z’n allen kunt meedeinen’

Waarom wilden jullie een volkslied opnemen voor Rotterdam-Zuid?

,,Veel Rotterdammers kijken neer op Rotterdam-Zuid. Ze zeggen dat je er nog niet dood gevonden wilt worden, dat de mensen die er wonen boeren zijn en dat er veel criminaliteit is. Maar dat is er in de hele stad. Wij zijn alle vier in Zuid opgegroeid. John en ik wonen er nog steeds. Wij willen dat heel Rotterdam positief naar Zuid gaat kijken.’’

Waar zing je het?

,,Wij hebben het vorige week gezongen tijdens een optreden in de Toksjoo in theater Zuidplein. Het publiek zong meteen mee, handen in de lucht. In een café waar we vaak komen, ’t Vinkje, draaien ze het elk uur. Maar we hopen ook dat ze het in de Kuip gaan draaien voor de wedstrijden. Het is een nummer waarop je met z’n allen kunt meedeinen. Het past in het rijtje Feyenoord-liederen dat ze voor de wedstrijden spelen, zoals Hand in hand kameraden en You’ll never walk alone.’’

Kan je het ook zingen in het Sparta-stadion?

,,Nee, want dat is niet in Rotterdam-Zuid. Al zouden Rotterdammers die van Zuid komen het daar wel kunnen zingen. Maar, zoals pas geleden iemand tegen me zei: Je kan het lied natuurlijk ook in Zuid-Beveland zingen.’’

Is het lied te koop?

,,Nee. We hadden geen tijd om het nummer op een cd te zetten of zo. We hebben alle vier ook nog een baan. Het was begonnen als iets kleins, maar wordt nu steeds groter. Het kost ons al veel tijd. We moeten doen aan promotie, we hebben een videoclip opgenomen die deze week uitgekomen is. Je kunt het lied beluisteren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Als heel veel mensen dat doen, verdienen we daar geld mee. De opbrengst geven we aan de vogelopvang Vogelklas Karel Schot.’’

