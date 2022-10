Volkstuinen luiden noodklok: kostbaar groen gaat verloren als Rotterdam doorbouwt

Voor een diner bovenin de Euromast hoef je Maartje niet meer te bellen: ‘Ik ga die lift nooit meer in’

Méér dan zes uur zat ze vast in de Euroscoop, de glazen ronddraaiende lift van de Euromast. Wat een feestelijke avond met collega's moest worden, eindigde voor juf Maartje (35) in een nachtmerrie op 160 meter hoogte. Twee jaar later kijkt ze met gemengde gevoelens terug op de bewuste avond. ,,Ik ga die lift nóóit meer in.”

