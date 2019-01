Volleyballers spelen kwalificatie Olympische Spelen in Rotterdam

Moeder die haar baby ombracht vijf jaar de gevangenis in

13:29 De 33-jarige vrouw die vorig jaar april haar zeven maanden oude zoontje doodde, heeft een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd gekregen. Tegen haar was zes jaar geëist. Het kindje werd dood aangetroffen in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-West.