Volop hulp in Capelle voor kinderen toeslagouders: ‘Hoogste tijd om dit recht te zetten’

De rijksoverheid is gestart met de kindregeling . Die bestaat uit een geldbedrag, een programma voor ‘emotioneel herstel’ plus hulp van de stad. De Belastingdienst informeert de kinderen over het geldbedrag en het programma.

Ongekend

Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle, jeugdbeleid) wil dat alle getroffen kinderen de hulp krijgen waar ze recht op hebben. ,,Deze hulp, ook de financiële compensatie, is zo belangrijk’’, benadrukt ze. ,,Het leed dat is aangericht door de toeslagenaffaire is ongekend. De overheid heeft grote fouten gemaakt. Ouders en kinderen zijn daar het slachtoffer van geworden. Dat is heel erg.’’

Er komen heftige verhalen binnen. ,,Veel ouders en kinderen hebben veel stress gehad. En vaak ook geldproblemen. Soms was er te weinig geld voor verjaardagen en leuke dingen. Soms was er zelfs geen geld meer voor eten. Het is de hoogste tijd dat dit recht gezet wordt. We kunnen helpen met verschillende zaken. Bijvoorbeeld met geldproblemen of als je niet lekker in je vel zit, als je vragen hebt over inkomen of werk. Natuurlijk staan we ook voor je klaar als je gewoon een luisterend oor nodig hebt.”