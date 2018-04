Volop interesse bij bedrijven voor bouw nieuw Feyenoordstadion

Voorzitter van de raad van bestuur, Job Dura, zegt dat er al gesprekken gaande zijn. ,,Maar dat is allemaal nog in een pril stadium’’, meldt hij. Het bedrijf zou in een consortium met andere bedrijven de hoofdaannemer kunnen zijn. ,,Maar we gaan op 8 mei eerst luisteren wat Feyenoord allemaal heeft bedacht.’’



Ook bouwbedrijf BAM, destijds betrokken bij een spaak gelopen verbouwing van de huidige Kuip, meldt zich opnieuw. ,,Als founder van Feyenoord is en blijft BAM geïnteresseerd en betrokken om toegevoegde waarde te leveren bij de realisatie van het nieuwe stadion van Feyenoord’’, zo luidt de officiële verklaring.



Tenslotte Ton Vaags, directeur van J.P. van Eesteren, onderdeel van TBI: ,,In 1937 heeft J.P. Van Eesteren de Kuip met trots gebouwd voor Feijenoord en wij zouden het een eer vinden om de nieuwe Kuip ook te mogen bouwen.”



Feyenoord City is verguld met alle belangstelling. ,,We hopen ze allemaal te zien op de informatiebijeenkomst van 8 mei’’, meldt een zegsman.