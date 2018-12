Voor 5,5 ton woon je in het huis van clown Bassie

Het huis van clown Bassie staat te koop. De woning aan de Westhavenkade in Vlaardingen met vier slaap- en twee badkamers kost 550.000 euro. ,,We laten ons verrassen, maar ik denk dat er genoeg geïnteresseerden zijn’’, zegt zijn dochter Liesbeth van Toor.

De staat de woning staat pas sinds zaterdag op de website van Funda, maar Bas van Toor woont al twee jaar niet meer aan de Westhavenkade. Hij verbleef maanden in een revalidatiecentrum nadat hij bijna stikte na een operatie aan zijn halsslagader. Inmiddels woont hij in een ander huis.

,,Mijn vader is ziek en kan niet meer goed lopen. Hij heeft een stoeltjeslift nodig om boven te komen’’, vertelt Liesbeth van Toor. ,,Maar omdat het zo'n oud huis is en meerdere woonlagen heeft, kon dat niet. We hebben een ander huis met spoed afgemaakt zodat hij daar kan wonen.’’

Sinds Van Toor is verhuisd, is er niemand meer in de woning geweest. ,,Niemand in de familie heeft er eerder aan gedacht om het huis te verkopen, vandaar dat het nu pas te koop staat.’’

Zelf heeft ze geen speciale herinneringen aan haar ouderlijk huis. ,,In mijn jeugd ben ik bijna niet in dit huis geweest. Ik was voornamelijk in het buitenland, zoals Frankrijk of Spanje. Dus het doet me niet zoveel.’’

Volledig scherm © ANP Kippa