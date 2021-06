Voor een tapbiertje naar een Rotterdams bedrijventerrein? ‘Hier is het supervers’

Jullie zitten aan de Merwehaven, aan de Galileistraat, op een industrieterrein. Waarom dáár?

,,Voor het terraspubliek is natuurlijk het centrum van Rotterdam de beste plek, maar we zijn ook een brouwerij en voor de huur alleen al zou daarvoor Oost-Groningen de ideale locatie zijn geweest. Maar we zijn nu eenmaal een brouwerij mét horeca en dan zitten we aan de Merwehaven niet verkeerd, vlakbij metrostation Marconiplein en een halte van de watertaxi. Ik geloof hier in. In de Verenigde Staten zijn dit soort brouwerijen op bedrijventerreinen, waar het bier vanuit de fabriek rechtstreeks naar de tap loopt, een groot succes. Vooral rond de stad Portland. In Berlijn slaat het ook aan. Dan kan Rotterdam niet achterblijven.’’