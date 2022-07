Voor haar moeder een stofzuiger en voor vader een transistorradio: Lenie gaf haar eerste loon meteen weg

Haar eerste baantje was: spinnenkelders schoonmaken voor 1,50 gulden in de week. Gelukkig kon de op Zuid geboren en getogen Rotterdamse even later terecht bij de Van Melle-fabriek, een snoepfabriek. Het eerste weekgeld werd in een loonzakje uitgedeeld. ,,Lenie had nog nooit zoveel geld gezien: ze voelde zich de koning te rijk’’, vertelt Wil, haar jongste zus.