Rotterdamse Nadine (22) wint Latijns-Amerikaanse missverkiezing

Familie van vermoorde Sedar wil nieuwe herden­kings­plek

17:07 De familie van de in 2003 doodgeschoten Sedar Soares is op zoek naar een nieuwe herdenkingsplek. Het graf van Sedar wordt binnenkort geruimd en de familie wil daarom een vaste plek om hem te herdenken, laat zijn zus Janet weten in een interview met het blad Linda.