Voor recreanten met plezierbootjes was de Rotte de weg naar een weekend vol waterpet

rotterdam van toen Horeca bij de vleet in de Hartmans­straat: ‘Meer een nachtclub dan een dancing, beetje o là là!’

Wauw lezers, we hebben wat losgemaakt met het geinige raadplaatje van vorige week. En om ook maar meteen met de deur in huis te vallen: het was de Hartmansstraat in hartje Rotterdam, met de Witte de Withstraat om de hoek. Gezamenlijk al sinds jaar en dag(!) een bruisend uitgaansgebied, waar elke generatie Rotterdammerts wel voet- en dansstapjes heeft liggen. Met op het hoekje ooit de redactie van Het Vrije Volk en later een politiebureau.

21 mei