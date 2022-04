Voor wie het nog eens wil beleven: theatershow over Feyenoords Europese winst op 6 mei 1970

De theatershow ‘50 Jaar Europacup I’, over de historische Europese bekerwinst van Feyenoord op 6 mei 1970, wordt op vrijdag 6 mei alsnog opgevoerd. Dat gebeurt in de nieuwe RTM Stage van Ahoy Rotterdam, twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. De eerdere shows in het Nieuwe Luxor Theater moesten vanwege de toenmalige coronaregels worden uitgesteld.

Journalist Jan Dirk Stouten brengt het Feyenoordelftal van 1970 bij elkaar, op 6 mei - precies 52 jaar na de legendarische 2-1 zege op Celtic in de finale in Milaan. ,,Het wordt een ode aan onze helden. We willen zo veel mogelijk spelers eren, maar we zullen ook uitvoerig stilstaan bij degenen die helaas zijn overleden.”

Daarmee doelt hij onder meer op de begin dit jaar overleden Wim Jansen, een van de steunpilaren van het elftal van 1970. Twee jaar geleden betrof dat doelman Eddy Pieters Graafland. ,,We herdenken ook Coen Moulijn, trainer Ernst Happel, Theo Laseroms en Piet Vrauwdeunt.’'

Hoofdrolspelers

Stouten mikt op een ‘mooi theaterprogramma over de overwinning die Feyenoorders nooit zullen vergeten. ,,Met gesprekken met de hoofdrolspelers van toen, historische beelden en muziek. De Europa Cup en de Wereld Cup zijn er ook. We moeten dit nu doen, want veel langer kun je niet meer wachten.’’ Hij rekent op een ‘memorabele avond’ met zeker negen spelers die destijds in Milaan in actie kwamen. Feyenoord was in 1970 de eerste Nederlandse voetbalclub die een Europese beker won. Later werden ook nog de Wereldbeker en de UEFA Cup gewonnen.

Volledig scherm De winnende treffer van Ove Kindvall in Milaan, 2-1. Feyenoord won als eerste Nederlandse club de Europa Cup. © Nationaal Archief

Kaartverkoop

De eenmalige theateravond in RTM Ahoy is samengesteld door Feyenoord in samenwerking met het bedrijf EMboost en Jan Dirk Stouten, die de voorstelling ook zal presenteren. De aanvang van de show is om 20.00 uur. Er zijn in totaal 2800 kaarten beschikbaar, die kosten tussen de 24,50 en 49,50 euro.

