Voorbijganger vindt lichaam in water bij Lage Erfbrug

De forensische opsporing doet onderzoek ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water terecht is gekomen. ,,We sluiten op dit moment nog niets uit’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Het zou een ongeluk, misdrijf of suïcide kunnen zijn. Dat gaan we onderzoeken.’’ Er werd ook een politieboot ingezet. Het nog onduidelijk of het om een lichaam van een man of vrouw gaat.