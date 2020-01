Voorbijganger ziet fietsbel aan voor handgranaat, politie rukt groots uit

Vestia in hoger beroep om huurcon­trac­ten Tweebos­buurt te laten ontbinden

13:08 Woningcorporatie Vestia gaat in hoger beroep tegen de zeventien vonnissen die de Rotterdamse kantonrechter over de Tweebosbuurt in Rotterdam uitsprak. Eerder deze maand werd haar verboden om de zeventien huurders uit hun huizen te zetten. Met het hoger beroep wil Vestia toch de huurovereenkomsten laten ontbinden om de vernieuwingsplannen in de buurt uit te voeren, laat de corporatie weten.