Voordeur uit deurpost geblazen bij explosie in Bergschenhoek

Verdachte van vergis­moord op Rob Zweekhorst draait niet cel in, zaak gesepo­neerd: ‘OM heeft de boel gerekt’

Schiedammer Jimmy R., de man die ervan wordt verdacht de geruchtmakende vergismoord op de 44-jarige Rob Zweekhorst te hebben gepleegd, draait daar niet voor de gevangenis in. Het is het Openbaar Ministerie na vele jaren niet gelukt hard bewijs tegen de man te vergaren. Daarom is de zaak tegen hem geseponeerd.