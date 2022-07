Voormalig CDA-ideoloog Anton Zijderveld overleden

met kaartje Nóg meer horecagele­gen­he­den in Rotterdam, ondanks de coronapan­de­mie

Het aantal eet- en drinkgelegenheden neemt al jaren toe en daar is zelfs tijdens de coronapandemie geen einde aan gekomen. In de regio Rotterdam zijn in juli van dit jaar 5,7 procent meer horecagelegenheden dan in januari 2020. In totaal zijn er nu 2228 restaurants en cafés.

