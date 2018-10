Voormalig model Talitha van Zon (47) ook vervolgd voor belastingfraude

Van Zon, die bekend werd doordat ze vast kwam te zitten na de opstand door rebellen in Libië in 2011, wordt ervan verdacht haar zorgverzekering te hebben opgelicht. Ze diende rekeningen in van bijna honderdduizend euro voor een exclusieve kliniek in Engeland. Volgens het Openbaar Ministerie is ze daar niet behandeld.

Haar advocaat Paul de Boer vertelde de rechtbank dat haar belastingzaak stil ligt in afwachting van de uitspraak van de rechtbank over de verdenking van verzekeringsfraude. ,,Ze is in hoger beroep gegaan.” De verzekeringsfraude zou hebben plaatsgehad vóór de gebeurtenissen in Libië. De Boer wil verder geen toelichting geven op de zaak. Hij verwijst naar een persbericht dat Van Zon vanmiddag zal versturen.

De Boer zei in de rechtbank dat Van Zon de behandelingen wel degelijk heeft ondergaan. Dat ze in die periode elders werd gezien en haar creditcard gebruikte, is niet onlogisch, zei hij. ,,Tijdens de behandelperiode kunnen deelnemers vrij in-en uitgaan. Het is geen gesloten inrichting.” De kliniek, Promis in Kent, is gespecialiseerd in eetstoornissen, verslaving en psychische klachten.

Eerder al, in 2006 en 2008, onderging Van Zon behandelingen in de kliniek, zowel in Engeland als in Amsterdam, waar ook een vestiging is. De rekeningen zouden destijds zijn betaald ‘door haar toenmalige partners'.

Van Zon is regelmatig in het nieuws geweest in de nasleep van haar Libische avontuur. Zo beschuldigde een vriendin haar van mensenhandel, een feit waarvoor justitie geen bewijs kon vinden.