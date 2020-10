Voormalig Rotterdams model heeft volgens justitie de verzekering opgelicht voor 107.000 euro

Van Zon diende drie rekeningen in van een luxe kliniek in het Engelse Kent. Dat gebeurde tussen 1 juli 2010 en 14 april 2011. Volgens het Openbaar Ministerie was zij echter gewoon in Nederland en niet in Engeland ten tijde van de vermeende behandelingen. De valse facturen waren voor een behandeling van acht uur per dag, zeven dagen in de week. Het ging drie keer om een bedrag van 27.457 euro en een keer om een bedrag van 24.800 euro.