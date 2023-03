Voormalig wijkraadslid moet schadevergoeding betalen voor belediging van Sidney Smeets op Twitter

Automobi­list rijdt frontaal tegen lantaarn­paal aan

Een automobilist is maandagavond van de weg geraakt op de Stadhoudersweg in Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurster de macht over het stuur en reed ze tegen een lantaarnpaal aan. De bijrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zelf bleef de automobilist ongedeerd.