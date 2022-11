Voorstel: meer vluchten op Rotterdam Airport mogelijk dankzij stillere toestellen

Vrouw die zonder geldig vliegtic­ket naar Málaga wilde reizen is 55-jarige Russische

De vrouw die een paar dagen geleden in een Transavia-vliegtuig stapte, zónder een geldige boardingpass bij zich te hebben, is een 55-jarige met een Russisch paspoort. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bevestigd aan de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek is nog in volle gang.

7 oktober